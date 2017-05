St. Nicolaasschool kan gaan bouwen, OBS de Brinkschool krijgt onderzoek

De gemeenteraad heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen om het basisonderwijs in Haren wat meer lucht te geven. De basisscholen in Haren puilen uit door de komst van de nieuwe wijk Het Harener Holt.

De als excellent te boek staande Sint Nicolaasschool krijgt ruim 7 ton van de gemeente Haren. Dat geld heeft de school nodig om een nieuw gebouw te kunnen bouwen. Nu het geld wordt vrijgemaakt kan de schep dus de grond in.Aangezien de excellente Sint Nicolaasschool ook te maken heeft met uitpuilende klassen, heeft de school ook een extra noodlokaal geplaatst. De kosten van dat lokaal worden vergoed door de gemeente.OBS de Brinkschool in Haren zit in hetzelfde schuitje. Ook die school kan het aantal kinderen binnen de huidige school niet onderbrengen. De school heeft daarom twee noodlokalen moeten plaatsen. De kosten daarvan worden ook vergoed.De Brinkschool kan mogelijk ook gaan denken aan een nieuw onderkomen. Uitbreiding op de huidige locatie zit er niet in. Daarom gaat de gemeente een onderzoek instellen om te kijken of de school een nieuw gebouw krijgt of dat renovatie mogelijk is.Zowel bij renovatie als nieuwbouw zal de school eventueel gaan verhuizen naar de locatie van het Harens Lyceum aan het Rummerinkhof.