Raadsmeerderheid Haren wil extra controle bij verkoop de Rieshoek

Een raadsmeerderheid wil de vinger stevig aan de pols houden als het gaat om de verkoop van basisschool De Rieshoek in Haren. Het gemeentebestuur wil er vanaf.

260.000 euro is de vraagprijs, maar er is een probleem. Een maatschappelijke centrum huurt het gebouw momenteel nog van de gemeente. Er is nu door het centrum een projectgroep naar voren geschoven om met de gemeente te onderhandelen over de aankoop van het pand.Om de vinger stevig aan de pols te houden heeft een raadsmeerderheid van D66, VVD, PvdA en de ChristenUnie gevraagd om het pand een andere status te geven. Een status die ervoor zorgt dat het pand, vooralsnog, niet verkocht gaat worden, maar dat over een verkoop nog gesproken gaat worden.Het gemeentebestuur wilde het pand juist de status van 'te verkopen' opspelden. Daar heeft een meerderheid dus een stokje voor gestoken. De raad wil meepraten over de hoogte van het bod.D66, VVD, PvdA en de ChristenUnie dienden een amendement in waarin ze vragen om het gebouw een andere status te geven dan het college voornemens was, maar ook om een eventuele verkoop eerst voor te leggen aan de raad.Peter Prak van de projectgroep van de Rieshoek is te spreken over de maatregel. 'Geen achterkamers, maar open en transparant. Dit is een mooi resultaat met de door de projectgroep gewenste transparantie.'Nu het pand dus een andere status heeft gekregen, wil de raadsmeerderheid overigens niet dat het pand in bezit blijft van de gemeente. Wat de politieke partijen betreft is verkoop van het gebouw nog wel steeds het uitgangspunt.De projectgroep hoopt het pand te behouden in de huidige functie voor het dorp. Ze wil de leefbaarheid van Noordlaren daarmee op peil houden. Wel geeft ze aan dat huren eerder haalbaar lijkt dan kopen.