Groningers maken cider om appeloverschot tegen te gaan

Marijke Menninga, Jurjen van der Schans, Marleen van der Heijde, Nanne Baptist en Van van den Berg (Foto: RTV Noord)

Jaarlijks worden in Nederland tonnen appels vergeten en verspild, doordat ze in tuinen blijven liggen onder de appelboom of gewoonweg niet geschikt zijn voor de supermarkt. Vijf vrienden uit Groningen besloten er iets tegen te doen, door van deze appels cider te maken.

Het Groningse brouwsel gaat door het leven als Doggerland Craft Cider. Je kunt je appels bij het vijftal inleveren en krijgt er een fles met deze cider voor terug.



Velden vol

Het idee ontstond doordat mede-initiatiefnemer Jurjen van der Schans zelf appelsap wilde maken. In plaats van een paar zakken, vond hij hele velden vol met appels waar niks mee werd gedaan. Hij besloot naast appelsap ook cider te maken, en het Groningse brouwsel was geboren.



Crowdfunding

Om van dit plan een succes te maken, is de groep de crowdfundingscampagne 'applefunding' gestart. Er is namelijk geld nodig voor onder meer de aanschaf van een appelpers en vergistingsvaten. In totaal hopen de vrienden 10.000 euro op te halen.



Ludiek

Om te zorgen dat er bij de productie van de cider geen restafval ontstaat, wordt de hulp van twee varkens ingeroepen. De beesten, met de ludieke namen Klok en Huus, eten de overgebleven appelpulp op.

