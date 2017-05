Loppersum koopt rotte kies in winkelcentrum, om die vervolgens te trekken

De gemeente Loppersum koopt het oude pand van de Albert Heijn aan de Hogestraat. Het gebouw staat tot grote ergenis van de lokale ondernemers al jaren leeg en is de rotte kies van het winkelcentrum.

Het pand kwam in 2015 leeg te staan nadat de supermarkt verhuisde van de Hogestraat naar het parkeerterrein achter het winkelcentrum. Daardoor verdween de loop in de richting van het centrum en kampten de middenstanders met minder klandizie.De gemeente is per 1 juli eigenaar van het pand en gaat de rotte kies aankomend najaar 'trekken'. Na de sloop is er volgens de gemeente weer een betere verbinding mogelijk tussen de nieuwe supermarkt en de winkels aan de Hogestraat. Daarnaast kan de grond van het oude pand tijdens de versterking van de winkelpanden in het centrum gebruikt worden voor tijdelijke winkelunits.Wat er op de lange termijn met de grond gaat gebeuren is onbekend. 'Samen met de ondernemers en het dorp gaan we kijken naar een nieuwe bestemming', zegt verantwoordelijk wethouder Pier Prins. De gemeente wil verder geen uitspraken doen over het aankoopbedrag.