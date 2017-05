Raadsmeerderheid Veendam: 'Waarom is directeur Omgevingsdienst aangesteld?'

Een meerderheid in de Veendammer gemeenteraad vraagt zich af waarom directeur Saskia Borgers bij de Omgevingsdienst is aangesteld. Volgens de partijen waren er vooraf voldoende vraagtekens bij haar te zetten.

'Hoe kan het dat een directeur met een dergelijk imago worden aangesteld?' vraagt SP-fractievoorzitter Harrie Schoonewille zich af. 'Ze is ook nog eens grootverdiener met 178.000 euro. Nogmaals, hoe kan dit?'Die vragen hebben GemeenteBelangen Veendam en de Partij van de Arbeid ook. 'Het gaat om een directeur die elders al onder vuur lag. Tien minuten Googelen en je weet genoeg. Onbegrijpelijk', uit fractievoorzitter Christel Knot van GemeenteBelangen haar frustraties.Knot: 'In eerste instantie kreeg ze een aanstelling van 36 uur, maar ze ging het combineren met een andere baan. Dat kunnen onze burgemeesters en wethouders ook niet. Wie heeft haar die toestemming gegeven? Deze hele zaak is gierend uit de klauwen gelopen.'Wethouder André Hammenga moet de fracties deze antwoorden schuldig blijven. 'Dat zijn vragen op detailniveau, daar kan ik niet op ingaan', zegt hij. Maar met dat antwoord nemen de partijen geen genoegen.De SP overweegt even een motie van treurnis in te dienen. 'De wethouder moet ons duidelijk informeren', benadrukt Schoonewille. 'Ik heb nu acht vragen gesteld en krijg maar op één antwoord. Hij scoort wat ons betreft een dikke onvoldoende.'Zover wil GemeenteBelangen niet gaan. 'Maar we willen wel actiever worden geïnformeerd', vult Knot aan. Hammenga zegt de raad overigens toe deze signalen mee te nemen naar het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen.