Krijgt een 'oliemannetje' de Winschoter ondernemers op één lijn?

Er moet iets gebeuren aan de tweespalt tussen ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad van Winschoten. Een onafhankelijke binnenstadscoördinator kan mogelijk de oplossing bieden, vindt een meerderheid van de Oldambtster gemeenteraad.

De raad heeft maandagavond een nieuw bestemmingsplan aangenomen voor de binnenstad. Daarin wordt het koopcentrum nog compacter gemaakt. De meningen van de ondernemers in het centrum lopen hierover sterk uiteen.Er is al langer 'gedoe' binnen ondernemersvereniging Handel en Nijverheid. Van eensgezindheid is al een tijd geen sprake meer. Onlangs stapte de voorzitter van de ondernemersvereniging op.Volgens onder meer VVD, PvdA en PvhN is de huidige situatie in de binnenstad een risico voor de binnenstadsvisie. 'Succes wordt bepaald door de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente', aldus raadslid Hiltsje Rijlaarsdam (VVD). Jurrie Nieboer (PvhN) hoopt dat een oliemannetje kan 'verbinden en vlottrekken'.Raadslid Gert Jan Bolt van de ChristenUnie wil ook dat er een oplossing komt, maar of een oliemannetje de oplossing is? 'Je krijgt nooit iedereen op één lijn', zegt hij. 'Dat gaat niet gebeuren. Maar we kunnen het in ieder geval proberen. Ik zou de binnenstadsondernemers oproepen het zelf te regelen.'Wethouder Laura Broekhuizen (PvdA) heeft toegezegd de mogelijkheden voor een oplossing te gaan onderzoeken. Ze tempert wel de verwachtingen. 'Misschien is 100% eensgezindheid niet haalbaar.'De fracties van VCP, Oldambt Aktief en Fractie Van der Wal stemden tegen het voorstel. Zij zien liever dat er eerst bemiddeld wordt tussen ondernemers en dat het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum pas daarna wordt behandeld.