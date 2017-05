Burgemeester Rodenboog: 'Vaart maken met nieuw schadeprotocol'

De aardbeving in Slochteren van afgelopen zaterdag toont volgens de Lopster burgemeester Albert Rodenboog aan dat er tempo moet worden gemaakt met het nieuwe schadeprotocol. 'Inmiddels is er een stuwmeer aan meldingen ontstaan.'

Na de beving van 2.6 op de schaal van Richter zijn er meer dan honderd schademeldingen binnengekomen bij het Centrum Veilig Wonen in Appingedam. Die worden pas na 1 juli behandeld, omdat er tot die tijd nog geen nieuw schadeprotocol is.Volgens de burgemeester is het daarom van groot belang dat de nieuwe schaderichtlijnen voor 1 juli klaar zijn. 'Eerder kunnen de mensen van het CVW niet bezig met de meldingen en stapelt het alleen nog maar op.'Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, heeft niet lang meer de tijd voor het vormen van het nieuwe schadeprotocol. 'De recente beving zet extra druk op de partijen die ermee bezig zijn', zegt Rodenboog.Er wordt zelfs al rekening mee gehouden dat de uiterste datum niet wordt gehaald. Maar de burgemeester heeft er vertrouwen in dat er voor 1 juli een schadeprotocol op tafel ligt. 'Er wordt achter de schermen hard aan gewerkt en ik heb nog geen enkel signaal ontvangen dat ze 1 juli niet gaan halen.'