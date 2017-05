'Buitengebied moet ook aan tafel bij vaststellen nieuw schadeprotocol'

De gemeenten die te boek staan als buitengebied, moeten een volwaardige plaats aan tafel krijgen bij de vaststelling van een nieuw schadeprotocol bij bevingsschade. Die oproep doet de gemeenteraad van Oldambt eensgezind.

In Winschoten en omgeving zijn ze er zo langszamerhand wel klaar mee. Tal van huizen en monumenten kampen met aardbevingsschade, maar voor de Oldambtsters voelt het alsof ze daar niets over te zeggen hebben. Veel schadeclaims worden afgewezen, net als elders in het buitengebied.Eerder deze maand zijn gemeenteraden bijgepraat door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Daar heeft Alders volgens de Oldambtster raad aangegeven dat er in een nieuw schadeprotocol geen verschil moet zijn tussen aardbevingsgemeente en buitengebied. Tot genoegen van Oldambt.Toch is er een kanttekening: de NCG, belangenverenigingen en de provincie zitten met twaalf 'aardbevingsgemeenten' om tafel om dat nieuwe schadeprotocol vast te stellen. De buitengebieden zijn niet vertegenwoordigd, stelt Oldambt vast.'De gekozen werkwijze betekent dat de gemeenten De Marne, Ten Boer en anderen bepalen wat goed is voor Oldambt', aldus raadslid Johnny de Vos (D66). 'Dit is een onaanvaardbare valse start voor een nieuw schadeprotocol.'Oldambt wil dat de Tweede Kamer, de provincie en de twaalf gemeenten er voor zorgen dat ook de buitengebieden een stem krijgen in het vaststellen van het nieuwe schadeprotocol. Dat moet er op 1 juli zijn.