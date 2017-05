'Geld terugkrijgen in het ov moet makkelijker'

Als reizigers in het openbaar vervoer te veel betaald hebben voor hun reis, moet het eenvoudiger zijn om geld terug te krijgen. Dat zegt het OV loket, de onafhankelijke ombudsman voor beter openbaar vervoer.

Reizigers die een klacht hebben over het openbaar vervoer en er met een vervoerder niet uitkomen, kunnen hier terecht.In onze provincie werd in het eerste kwartaal van dit jaar met name geklaagd over te korte en overvolle treinen van en naar de Randstad, waardoor reizigers soms niet mee konden. De Nederlandse Spoorwegen besloten halverwege april om per direct langere treinen in te zetten.Het OV loket vindt het niet juist dat reizigers die hun geld terug willen hebben, altijd zelf het initiatief moeten nemen. Volgens het OV loket moet het mogelijk zijn om teruggave meer automatisch en op initiatief van de vervoerder in gang te zetten. Voor zover dat niet mogelijk is, zouden systemen en processen versimpeld en versneld moeten worden, zodat reizigers makkelijker gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om geld terug te vragen.