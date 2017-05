ChristenUnie vraagt om oplossingen voor groeiende eenzaamheid

De ChristenUnie in Stadskanaal vraagt aandacht voor eenzaamheid onder inwoners in haar gemeente.

Uit een Gezondheidsprofiel van de GGD in 2016 blijkt dat Stadskanaal het slechtst scoort van alle gemeenten in onze provincie.Tijdens de Algemene Beschouwingen op 12 juni dient de ChristenUnie een motie in om de problematiek en mogelijke oplossingen rond eenzaamheid beter in beeld te krijgen. Volgens de partij besteden diverse organisaties al aandacht aan eenzaamheid, maar is onvoldoende duidelijk of dit voldoende en passend is. Zo komt eenzaamheid niet alleen bij ouderen voor.Eenzaamheid is een steeds groter wordend maatschappelijk probleem, stelt de ChristenUnie. Door de bevolkingssamenstelling in de gemeente Stadskanaal en het langer zelfstandig wonen zal de groep eenzame Stadskanaalsters wellicht nog meer stijgen. Nieuw restaurant moet ouderen bij elkaar brengen (2016)