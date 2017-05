Beterweters Sport: Gaat Bauke Mollema nog een grote ronde winnen?

Tom Dumoulin was dit jaar ijzersterk in de Giro d'Italia en schreef als eerste Nederlander deze ronde op zijn naam. Bauke Mollema uit Zuidhorn reed ook goed en eindigde als zevende, maar hij had op meer gehoopt. Is dat een reële verwachting? Kan Mollema een grote ronde winnen, of zit dat er niet in?

Tom Dumoulin heeft een topprestatie neergezet, fantastisch. Wielrennen is een heel zware sport en je weet nooit hoe het precies loopt.Ik denk dat het tijd wordt om te erkennen dat Bauke Mollema de 'eeuwige tweede' blijft. Hij gaat het podium in een grote koers niet halen. Fantastische gozer, traint hard maar ik denk dat hij net niet de echte topper is, hij had al wel ergens moeten bovenkomen. Wel pakken andere Nederlanders een grote prijs of leveren ineens een super prestatie (tijdrit Giro). De echte grote prijzen gaan aan de neus van Bauke Mollema voorbij.Als Bauke Mollema-fan blijf ik vierkant achter hem staan en hoop elke keer weer dat hij wint. Of dat ook gaat gebeuren is ongewis. Dat is het mooie aan sport: het gaat om winnen en verliezen. De spanning afgelopen zondag in de Giro. Haalt Dumoulin het? Ik verheug me nu al op de Tour de France.Bauke is geen favoriet voor velen, voor mij wel. Het scannen van het peloton. Waar zit 'ie? Moest hij lossen? Als je dat niet hebt is de koers minder gewichtig. Bauke is zo Gronings dat ik altijd zin in Dreuge Worst heb als ik naar hem kijk. Van die dingen.Ik heb een onzekere tijd achter de rug. Ga ik wel of niet naar de Giro? Op de redactie laten we dat de laatste jaren tijdens de grote rondes afhangen van de prestaties van Bauke Mollema. Mijn reistas stond al die dagen nutteloos ingepakt. Dat lag niet alleen aan het tegenvallende optreden van Mollema. Het kwam ook door de uitmuntende prestatie van Tom Dumoulin.Bauke reed in de schaduw van de Limburger. Zelfs letterlijk in de klim naar Blockhaus op sleeptouw. Toen werd het mij al duidelijk. Het grote aanklampen was begonnen. Het werd daardoor met de dag onaantrekkelijker om naar Italië te rijden. De zevende plaats is opnieuw een bevestiging dat Mollema te kort komt voor de echte top. Als klimmer en als tijdrijder. In de Tour de France mag hij drie weken knechten voor Contador. Een nieuwe rol, met mogelijkheden om een etappe te winnen.Korfbal spelen we in twee vakken. Een aanvals-en verdedigingsvak. Tot 1991 hebben we zelfs ook nog rondgehuppeld in het zogenaamde 'middenvak'. In dat vak liep je twee keer drie kwartier voor joker. Buiten op het gras speelden we in drie vakken, in de winter indoor in twee vakken. Tijdens een volledig seizoen werd er zodoende twee keer geselecteerd. De beste acht speelden binnen en buiten in het eerste team. Nummers negen tot en met twaalf speelden alleen buiten in het eerste. Dat waren de middenvakspelers.Bauke Mollema is dit seizoen helaas ook een middenvakspeler. Gevalletje servet-tafellaken. Net niet goed genoeg voor het eerste. Toch is er hoop. Een middenvakspeler kan natuurlijk ook gewoon kampioen worden. In een team. Of in het geval van Bauke, in zijn wielerploeg, Trek-Segafredo. Als Contador de Tour wint is Bauke ook een beetje kampioen. En hopelijk speelt Bauke volgend seizoen gewoon in het eerste aanvalsvak. Het kan. Succes!Nee, het winnen van het grote ronde zit er voor Bauke niet in. Daarvoor mist hij de extra klasse die nodig is om, hetzij in de tijdritten, dan wel in de bergen, het verschil te maken. Bauke is vooral een aanklamper, die met zijn onverzettelijkheid de echte toppers meestal goed kan volgen. Maar ook een renner die in elke drieweekse ronde een of twee zwakke dagen kent en daardoor meestal uitkomt op een plek tussen de vijf en tien, zoals ook in deze Giro.Knap werk, zeker, maar voor een kopman van een van de duurdere ploegen (Trek-Segafredo) scoort hij simpelweg te weinig. Hij is nu bijna tien jaar prof en heeft in al die grote rondes zegge en schrijve één etappe (vlakke rit in Spanje) gewonnen. Ik denk dat het voor zijn erelijst beter is als hij nu een switch à la Robert Gesink maakt. Die laat klassementen voor wat ze waard zijn en richt zich nu volledig op prestigieuze ritzeges. Want Groningen is nog altijd de enige provincie die het zonder enig Toursucces moet stellen.