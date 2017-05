Witwangstern broedt weer bij het Zuidlaardermeer

(Foto: Groninger Landschap)

De witwangsternen broeden weer op het oude nest rond het Zuidlaardermeer. Vorig jaar weken de sterns uit naar Roegweld, vanwege de lage waterstanden rond het Zuidlaardermeer.

Dit is het zesde opeenvolgende jaar dat de vogel broedt in Groningen.



'Vogelaars uit het hele land'

De witwangstern broedt in Nederland alleen in Groningen. 'Vogelaars en vogelfotograferen komen uit het hele land en zelfs daarbuiten om de vogels te bewonderen', aldus het Groninger Landschap.



Het Groninger Landschap is blij met de grote belangstelling, maar roept de bezoekers wel op om zich te houden aan de toegangsregels.

Door: RTV Noord Correctie melden