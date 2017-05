Wat vind jij het lekkerste plattelandsgeurtje?

(Foto: RTV Noord)

De geur van vers gemaaid gras of frisse bloesem aan de boom. De geur van een regenbui na een warme dag of die overheerlijke hooilucht. Bionext, de ketenorganisatie van de biologische sector, is op zoek naar de allerlekkerste geuren van het platteland en organiseert daarom de verkiezing van het lekkerste plattelandsluchtje 2017.





Online stemmen

Deelnemers kunnen

Die uitslag is bijzonder interessant voor odeuroloog Ben Hut, die gespecialiseerd is in het maken van plattelandsluchtjes. Zo heeft hij al producten gemaakt met de geur van een schaapskooi, een hooiberg en een koeienvlaai.Deelnemers kunnen online hun favoriete geur kiezen. De uitslag wordt op 8 juni bekendgemaakt.

