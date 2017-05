Lopend Vuur: Een weeralarm zorgt alleen maar voor paniek

Vele Vierdaagse-wandelaars hebben gisteren lang getwijfeld of ze de deur uit moesten gaan. Het KNMI had een weeralarm afgegeven vanwege onweer.

Alleen... dat onweer kwam niet. Zoals Harma Boer gisteren al zei : vaak gelden die weeralarmen niet voor Groningen en zorgen ze alleen maar voor paniek.Ervaar jij dat ook zo? Worden we te vaak onnodig gewaarschuwd voor zware stormen, hevige sneeuwval en heftig onweer?