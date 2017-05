Auto te water bij De Punt

(Foto: Van Oost Media)

Een automobiliste is dinsdagochtend met haar bestelauto in het Noord-Willemskanaal bij De Punt terecht gekomen.

De vrouw is er goed vanaf gekomen. 'Ze was goed aanspreekbaar', aldus de politiewoordvoerder.



Volgens een ooggetuige kon de vrouw via het zijraam uit de zinkende auto ontsnappen. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend.



Door: RTV Noord