'Als Groningers geen drie euro over hebben voor live-muziek, houdt het op'

Na café De Kar sluit nu ook Jazzcafé De Spieghel in de Peperstraat de deuren. Beide cafés zijn eigendom van de horecaman Hubert Nauta.

Ik denk alleen dat als je zeer mainstream bezig bent, dat je het kan overleven. Voor spannende dingen is er blijkbaar geen ruimte Hubert Nauta - Eigenaar De Spieghel

Vorig jaar maakte De Spieghel nog een doorstart na een faillissement, maar dat mocht niet baten. 'Als mensen niet bereid zijn om drie euro te betalen voor live-bandjes, dan wordt het moeilijk om je hoofd boven water te houden', aldus Hubert Nauta.Nauta's doel met de doorstart was om een mooi podium in de stad te laten ontstaan. 'We hebben er keihard voor gewerkt en er alles voor gedaan, maar helaas.'Aan te weinig reclame voor het café ligt het volgens de horecaman niet. 'Het café ligt midden in de stad, is goed bekend en iedereen wist dat er donderdag, vrijdag en zaterdag live-muziek was.'De teleurgestelde Hubert Nauta keert voorlopig niet meer terug in de horeca.Per 1 juli sluit De Spieghel haar deuren. Wat er met de panden gaat gebeuren is nog niet bekend. Nauta wenst Subsonic het allerbeste als ze De Kar willen overnemen.