Scholen Loppersum-Oost worden begin 2018 versterkt

De basisscholen in 't Zandt, Zeerijp en Westeremden worden vanaf januari 2018 aardbevingsbestendig gemaakt. De scholen worden één voor één aangepakt. Obs Abt Emo is als eerste aan de beurt.

Tijdens de versterkingsoperatie verhuizen de leerlingen naar tijdelijke schoolgebouwen in het dorp zelf. 'Dat was één van de voorwaarden van de schoolbesturen en de ouders', zegt onderwijs-wethouder Bé Schollema. 'Er komt al genoeg op de kinderen af.'De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar per school. Volgend jaar zomer is obs de Wilgenstee in Zeerijp aan de beurt. Laatste in de rij is obs de Zandplaat in 't Zandt die in de zomer van 2019 klaar moet zijn.In de gemeente Loppersum worden alle schoolgebouwen aardbevingsbestendig gemaakt. Dat betekent onder meer dat in Loppersum obs Prinses Beatrix en cbs Roemte een gebouw gaan delen. Cbs de Crangeborg en obs De Bongerd in Stedum krijgen een nieuwe school. Net als de openbare basisscholen Wilster en Wicher Zitsema in Middelstum die samen verder gaan in een nieuw gebouw.