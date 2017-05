Waterpokkeninvasie verpest schoolfoto Grootegast

(Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

De fotosessie op de Jan Kuipers basisschool in Grootegast moest geweldige foto's opleveren. Helaas staan de kinderen van groep 1 iets minder mooi op de foto dan verwacht. Zij zitten namelijk onder de waterpokken.

Waterpokken op de armen, benen en bij sommige kinderen zelfs over het hele gezicht. Rineke van Bemmel, juf van groep 1 van de basisschool, keek even raar op toen alle kinderen binnen kwamen. 'De één na de ander zei: 'Juf, ik heb last van waterpokken.' Het leek wel een explosie', zegt Van Bemmel.



Eerder moe



'Sommige kinderen zjin wat eerder moe', zegt de juf. 'Anderen zijn wat hangeriger met soms een kort lontje, maar over het algemeen gaan ze er goed mee om.'



Schoolfoto

Waterpokken hebben is al vervelend, maar het wordt nog vervelender als kinderen uitgerekend op de dag van de schoolfoto onder de rode plekjes zitten. 'Ja, dat wordt nu gewoon een pokkenfoto', zegt Van Bemmel lachend. De kinderen kon het weinig schelen. Zij staan stuk voor stuk stralend op de foto.

Door: RTV Noord Correctie melden