Snelle elektrische fietsen op de rijbaan? 'Levensgevaarlijk!'

Vanaf 1 juli mogen mensen met een speed-pedelec niet meer op het fietspad. Ze moeten op de rijbaan, als er geen speciaal bromfietspad is. 'Er ontstaan levensgevaarlijke situaties.'

Als je een auto hebt die 210 per uur kan, rijd je dat ook niet de hele dag Elvira Hopster - elektrische fietser

Dat zegt Elvira Hopster. Ze heeft een speed-pedelec, een elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur heeft. Binnen de bebouwde kom is dertig het maximum. Zelf rijdt ze er maar twintig kilometer per uur mee. 'En dan moet ik tussen de bussen en de vrachtwagens op de rijbaan.'Maar waarom rijdt Hopster dan zo 'langzaam', op een snelle fiets? 'Omdat ik vind dat hij ontzettend lekker rijdt. Je gaat niet allemaal 40 of 45 kilometer per uur, dat is hoe hard je mág rijden. Als je een auto hebt die 210 per uur kan, rijd je dat ook niet de hele dag.' Volgens de regels wordt een speed-pedelec straks voor de wet als bromfiets gezien. Niet meer op de fietspaden dus, wel op bromfietspaden. Ook wordt het dragen van een helm verplicht. Is er geen bromfietspad? Dan moeten speed-pedelecs op de weg rijden.'Ik weet nog niet wat ik ga doen. Als ik denk: 'Deze weg is me te druk', ga ik gewoon op het fietspad.'