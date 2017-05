FC Groningen strikt Everton voor een oefenwedstrijd

Erwin Koeman in actie voor FC Groningen (Foto: JKBeeld)

Ronald en Erwin Koeman keren op 22 juli voor even terug in Groningen. De broers spelen met Everton een oefenduel tegen de FC.

De club uit de Premier League is dan in Nederland voor een trainingskamp.



FC Groningen-Everton begint zaterdag 22 juli om 17 uur en wordt gespeeld in het Noordlease Stadion.



De voorbereiding van de FC ziet er als volgt uit:

- Zaterdag 1 juli, 15 uur: Eerste training op Sportpark de Koepel in Haren.

- Woensdag 5 juli, 19 uur: RWE Eemsmond- FC Groningen in Warffum.

- Vrijdag 7 juli, 19 uur: VV Winsum- FC Groningen in Winsum.

- Zondag 9 juli, 15 uur: VV Annen- FC Groningen in Annen.

- Zaterdag 15 juli: SV Rödinghausen- FC Groningen.

- Zaterdag 22 juli, 17 uur: FC Groningen- Everton in het Noordlease Stadion.

- Zaterdag 29 juli: oefenwedstrijd, tegenstander nog onbekend.

- Vrijdag 4 of zaterdag 5 augustus: oefenwedstrijd, tegenstander nog onbekend.

- Zondag 6 augustus: Open Dag.



Oefenwedstrijd tegen VFL Bochum?

Of FC Groningen op trainingskamp gaat, is nog onbekend. Mogelijk verblijven de Groningers van woensdag 12 tot woendag 19 juli in Duitsland. Als dit het geval is, dan komt er nog een extra oefenwedstrjd op het programma, namelijk tegen het VFL Bochum van trainer Gertjan Verbeek.

Door: RTV Noord