Afwikkeling faillissement North Refinery 'kan wel wat sneller'

De afwikkeling van het faillissement van North Refinery in Delfzijl moet sneller kunnen. Dat zegt gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). De olieafvalverwerker ging in februari 2015 failliet.

Er is een aantal installaties verkocht, waardoor de curator nu financiële middelen heeft om een aantal leidingen waar nog olie in zit te legen. Ook wordt het schoonmaken van een controversiële tank met daarin 'wax-achtig olieafval' voorbereid.Door de verkoop van een aantal installaties vloeit er ongeveer 40.000 euro terug naar de kas van de provincie.Toch gaat het de gedeputeerde nog niet snel genoeg. 'We hebben het in november vorig jaar al gehad over die wax-tank', zegt Homan. 'We willen natuurlijk dat het goed, schoon en veilig gebeurt. Het kan wel wat sneller.'De provincie blijft toezicht houden op het ontmantelen, leeg- en schoonmaken van de installaties. 'Wij blijven met de curator in gesprek om met hem te komen tot een eindsituatie zonder resterende milieurisico's', aldus Homan.'Indien dat noodzakelijk is, zullen wij handhavend optreden.'