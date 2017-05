Geduld Tweede Kamer is op na aardbeving bij Slochteren

'Groningen kan niet langer wachten op de kabinetsformatie. Kiest u voor Groningen of voor het geld?'

Die noodkreet komt dinsdag van SP-Kamerlid Sandra Beckerman tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Ze krijgt bijval van alle andere partijen. Ook die eisen direct maatregelen.Met als aanleiding de aardbeving zaterdag van 2.6 op de Schaal van Richter bij Slochteren. 'Het stopt niet. Shell en de NAM hebben enkel zorg over hun portemonnee,' betoogt Beckerman.In zijn reactie wijst demissionair minister Henk Kamp erop dat recent is besloten met ingang van 1 oktober de gaswinning in Groningen met tien procent te verlagen. 'Waarom niet volgende week?' Wil GroenLinks-Kamerlid Van Tongeren daarop weten. Maar volgens Kamp heeft dat in verband met de naderende zomer geen effect.Hij houdt de kamer verder voor dat het aantal aardbevingen boven de 1.5 op de Schaal van Richter de afgelopen jaren is afgenomen. 'Met de helft,' aldus de VVD-bewindsman.Meerdere Kamerleden wijzen er op dat de kleine honderd schademeldingen na de beving bij Slochteren, in afwachting van een nieuw schadeprotocol, nog niet worden afgehandeld. 'Mensen blijven met de schade zitten. Hoe lost u dat op?' Willen de parlementariërs weten. Ze vragen zich ook af of dat protocol er wel is op 1 juli, zoals is aangekondigd door Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.En D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven: 'Ontstaat er nu niet een enorm stuwmeer van schades? Is er wel capaciteit om dat na 1 juli snel af te handelen?' Vraagt zij.Kamp zegt ervan uit te gaan dat er 1 juli een nieuw schadeprotocol is en de nieuwe werkwijze kan in gaan. 'Het hangt wel van de betrokken partijen af. NCG Hans Alders werkt er hard aan. Hij trekt er hard aan. Ik ga er vanuit dat er over een maand een nieuw systeem is,' zegt de bewindsman de kamer toe.CDA-Kamerlid Agnes Mulder wil weten wat Kamp vindt van het aankondigde verzet van de NAM tegen het verder dichtdraaien van de gaskraan. De minister gaat daar niet op in. 'Ik laat me niet verleiden tot een diskwalificatie van de NAM,' reageert hij.Beckerman haalt ook de situatie van Fraeylemaborg in Slochteren aan. Die is net hersteld en moet na de beving van zaterdag opnieuw in de steigers.'Onze trots, geschiedenis brokkelt af. En dat is het gevolg van de politieke keuzes van dit kabinet. En daar gaat deze regering schandelijk aan voorbij,' aldus Beckerman.Wat de Kamer betreft volgt na deze confrontatie met Kamp tijdens het vragenuurtje binnenkort een nieuw debat over de gaswinning in Groningen.