'Voor de kerst standpunt provincie over herindeling Oost-Groningen'

De provincie verwacht voor de kerst een standpunt in te nemen over de toekomst van Veendam, Pekela en Stadskanaal. Dat laat gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) weten.

Eind februari werd duidelijk dat een herindeling van onderop van de baan is. Een meerderheid van de gemeenteraad van Veendam stemde tegen het herindelingsvoorstel.Voor de provincie is de kous daarmee nog niet af. De gemeentebesturen van de drie gemeenten hebben dinsdag een brief gekregen van de provincie. In die brief worden Pekela, Stadskanaal en Veendam gevraagd hoe zij om denken te gaan met bovenregionale opgaven rond thema's als economie en leefbaarheid.De provincie wil uiterlijk voor 1 november een antwoord van de drie gemeentebesturen. Daarna bepaalt de provincie welke kant zij wil dat de toekomst van de drie gemeenten op gaat.