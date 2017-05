Verdachten staan terecht in moordzaak Jesse van Wieren

'Van Wieren is gestompt, geslagen, met een ijzeren staaf bewerkt, gestoken met een mes en er is geprobeerd hem te wurgen. Vervolgens is hij mogelijk levend begraven.'

Dat was op te maken uit een voorlopig sectierapport van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) over de spraakmakende dood van Jesse van Wieren in januari 2016. Woensdag staan de verdachten in deze moordzaak voor de rechtbank in Groningen.Hieronder een overzicht van de gebeurtenissen in deze zaak.Jesse wordt sinds nieuwjaarsdag 2016 vermist, nadat hij café Willibrord in Kloosterburen heeft verlaten. Jesse heeft geen jas aan als hij naar een vriend in Kloosterburen vertrekt. Daar staat zijn fiets, maar die wordt niet opgehaald. Het lukt de politie niet om de telefoon van Jesse te traceren.Met man en macht wordt naar Jesse gezocht. Meer dan driehonderd mensen zoeken in die eerste dagen van januari naar Jesse. De politie zet speurhonden en een helikopter in.Op dinsdag 5 januari 2016 doet de politie huiszoeking in een woning aan de Hoofdstraat in Kloosterburen. Het pand ligt vlakbij de kroeg waar Jesse voor het laatst is gezien. De politie pakt in de avond de op dat moment 25-jarige Rhowan P. en zijn 27-jarige vriendin Desiree G. op.Woensdag 6 januari graaft de politie het lichaam van Jesse op in de tuin van de woning, waar de dag ervoor een huiszoeking is gedaan. Uit sectie zou later blijken dat Van Wieren door geweld om het leven is gekomen.Die avond verzamelen buurtbewoners, vrienden en bekenden zich in dorpshuis Het Kronkelhoes. Burgemeester Koos Wiersma van de gemeente De Marne is daar ook aanwezig. 'De dood van Jesse komt hard aan', zegt hij na de bijeenkomst.In december 2016 zegt advocaat Peter van Zon dat een ruzie over drugs Jesse fataal is geworden. Van Zon staat de hoofdverdachte in de zaak bij. 'Jesse kwam aan de deur om drugs te scoren. Dat klinkt misschien populair, maar dat is wel wat er is gebeurd', vertelt de advocaat.Van Zon: 'Jesse wist dat mijn cliënt drugs verkocht, dat is hem die avond verteld. Om die reden heeft hij ook bij mijn cliënt aangebeld. Verder zijn er geen connecties tussen mijn cliënt en het slachtoffer.'Waarom de situatie in de woning aan de Hoofdstraat in Kloosterburen is geëscaleerd, blijft vooralsnog een raadsel. Van Zon wil er weinig over kwijt. 'Het is nog te vroeg om daar tot in detail op in te gaan. Rhowan heeft in ieder geval verklaard dat hij werd aangevallen. Wat volgde was een worsteling, een explosie van geweld waar beide partijen zich schuldig aan hebben gemaakt.'De hoofdverdachte werd behandeld voor verslavings- en psychiatrische problemen. Ruim een jaar later zegt de Inspectie voor de Gezondheidsraad na onderzoek: 'Hulpverlenende instanties in de gemeente De Marne hebben grote steken laten vallen bij de begeleiding van twee cliënten, die verdacht worden van de moord op Jesse van Wieren in Leens.'De instanties hebben onvoldoende samengewerkt, blijkt uit het onderzoek van de inspectie. Ook ontbrak het aan een gezamenlijk actieplan van alle zorgaanbieders en ook andere betrokken instanties als de politie en de gemeente. Verder liet de onderlinge communicatie te wensen over. De hulpverlenende instanties beloven beterschap.Voor de rechtszaak tegen de verdachten is twee dagen uitgetrokken. Woensdag wordt de zaak inhoudelijk behandeld en waarschijnlijk valt donderdag de eis.