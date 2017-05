Provincie wil laatste kwart betalen bij crowdfundingprojecten voor kunst

Iemand die met crowdfunding geld bij elkaar wil krijgen voor een kunstproject, kan voortaan ook bij de provincie aankloppen. De provincie wil voor maximaal een kwart bijdragen aan kunstprojecten.

De kunstenaar of kunstenaars moeten dus van tevoren al driekwart van de crowdfunding rond hebben. De constructie is een samenwerking met de website voordekunst.nl In totaal heeft de provincie 28 duizend euro vrijgemaakt voor de campagne. 'Zo willen we ook kleinschalige kunstactiviteiten ondersteunen', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Dit moet het allerlaatste zetje zijn in de crowdfunding. Er zijn nog te veel projecten die rond de 75% blijven hangen in hun crowdfunding.'Bang dat iedereen met 75% meteen aanklopt bij de provincie is Gräper niet. ´Als dat storm loopt, dan hebben we al een hele flinke stap gezet´, zegt ze. ´Dan hebben heel veel particulieren namelijk ook al een duit in het zakje gedaan.´