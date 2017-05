Rechtbank plaatst vraagtekens bij rol dochter Kasper B.

De rechtbank is Assen besteedde dinsdagmiddag aandacht aan de mogelijkheid dat de negenjarige dochter van Hilly Rogaar uit Veendam betrokken is geweest bij haar dood. De verklaringen van verdachte Kasper B. de 44-jarige ex van het slachtoffer laten ruimte voor dat scenario.

Maar pappa, moet ik dan de gevangenis in? Dochtertje

Kasper B. ontkende tijdens de zitting dat hij iets te maken heeft met de dood van zijn ex. Wel zou hij haar hebben bedwelmd, terwijl zij naast haar dochter in bed lag. Hij zou zelfs in het bijzijn van het meisje een kussen in het gezicht van zijn ex hebben geduwd, maar zonder haar te verstikken. Volgens B. zou zij nog hebben geleefd toen hij vertrok.Een mogelijk scenario is dan dat hij en zijn dochter samen Hilly Rogaar om het leven hebben gebracht. Om zijn dochter te beschermen zou er mogelijk een afspraak zijn gemaakt dat de dochter nooit iets zou zeggen. Tijdens de zitting kwam naar voren dat de politieverhoren zo'n scenario ondersteunen. Ook zijn er gesprekken afgeluisterd, waar is gezegd: 'Maar pappa, moet ik dan de gevangenis in?' Ook zou de vader op het internet hebben gezocht naar straffen voor minderjarigen.B. zegt niets over de mogelijke betrokkenheid van zijn dochter. Hij zegt: 'We hadden wel een geheimpje. Dat ging over de huissleutel.' De garage zou open staan, waardoor de hoofdverdachte de woning binnen zou kunnen gaan.Het OM ziet geen bewijs dat de dochter van Kasper B. een aandeel heeft gehad in de dood van haar moeder Hilly Rogaar. Overigens zou de dochter niet veroordeeld kunnen worden voor de dood, omdat ze minderjarig is. Wel zouden er maatregelen opgelegd kunnen worden, zoals een hulpverleningstraject.Uit gesprekken die zijn afgetapt tussen de hoofdverdachte en zijn familie, wordt duidelijk dat hij zich bewust is van het verschil tussen moord en doodslag. Hij is aan het rekenen geslagen. 'Als ik veroordeeld wordt voor moord krijg ik waarschijnlijk achttien jaar cel. Daarvan moet ik dan tweederde uitzitten, en dan ben ik na twaalf jaar weer vrij.' Later zou hij gezegd hebben dat hij bij doodslag al na zes jaar de cel zou kunnen verlaten.Het OM zegt dat uitgegaan wordt van moord. Dat houdt ook in dat er sprake is van voorbedachten rade. Hilly Rogaar zou eerst bedwelmd zijn en later met het kussen op het hoofd verstikt.Bij de zaak zijn verschillende nabestaanden aan het woord geweest, zowel de moeder als de broer van het slachtoffer. Verslaggever Peter Steinfort: 'Het waren zeer emotionele slachtofferverklaringen. De moeder zegt niet aan verwerking toe te komen vanwege de puinhopen die B. heeft achtergelaten. 'Wij hebben levenslang, maar misschien nog wel erger: je kinderen hebben dat ook'