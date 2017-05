Feestelijke opening Universiteitsbibliotheek na jaren renovatie

(Foto: Jetta Post/RTV Noord)

De Universiteitsbibliotheek aan de Broerstraat is vanmiddag heropend na jaren van renovatie.

De Rector Magnificus Elmer Sterken en de directeur van de Universiteitsbibliotheek, Marjolein Nieboer hebben de nieuwe bieb geopend vanaf een hoogwerker.



Nieuwe tijd

'De universiteitsbibliotheek is aangepast aan een nieuwe tijd, waarin steeds minder boeken worden geraadpleegd en wetenschappers hun informatie meer en meer online betrekken', aldus de RUG.



Veranderingen

De veranderingen van de nieuwe bibliotheek zijn vooral binnen te vinden. Het aantal studieplekken is uitgebreid van 1600 naar 2100, er zijn meer technische voorzieningen gekomen en er is super snelle wifi. Voor de rest is het gebouw duurzamer geworden door de zonnepanelen op het dak.



De opening van de bibliotheek is het startsein van een feestweek die duurt tot en met vrijdag 2 juni.

Door: RTV Noord