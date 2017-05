GroenLinks wil via initiatiefwet van gasaansluitingen af

(Foto: GroenLinks)

De verplichting voor nieuwbouwwoningen om aangesloten te zijn op het aardgasnet moet worden geschrapt. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren gaat een initiatiefwet indienen, waarin dit wordt geregeld.

De aansluitplicht staat nu nog in de wet. Van Tongeren wil dat er uit hebben. In november vorig jaar nam de kamer al een motie aan met die strekking.



Het kamerlid vindt dat er haast is geboden. 'De zware aardbeving bij Slochteren laat nog weer duidelijk zien dat we ons aardgasverbruik moeten verminderen. Dan is het niet meer van deze tijd om nieuwbouwwoningen verplicht op aardgas aan te sluiten, in plaats van duurzaam te verwarmen, zoals met een warmtepomp of restwarmte,' licht ze toe.



