Ballonnetje lachgas: het is kort, heftig en goedkoop

'De sensatie is best heftig, maar duurt kort en na een glas water trek je weer helemaal bij', zegt Sander Foekens nadat hij zojuist een ballonnetje lachgas heeft geïnhaleerd. Hij heeft gemengde gevoelens over de omstreden partydrugs die nu in Winschoten aan banden wordt gelegd.

Lachkick voor paar euro

Met een slagroomspuit, slagroompatronen en ballonnen is al voor een paar euro een lachkick te krijgen. De spullen zijn ook nog eens vrij verkrijgbaar. De Verslavingszorg Noord-Nederland maakt zich zorgen over dat de patronen die het lachgas bevatten zo gemakkelijk te verkrijgen zijn.



Gezondheidsklachten

Overmatige inname zou allerlei gezondheidsklachten veroorzaken. Sander merkt na zijn eerste ballonnetjes direct effect van het gas. 'Het werd helemaal stil in mijn hoofd en mijn handen bewogen heel raar', zegt hij nadat hij voor een televisiereportage voor Noord Vandaag lachgas had ingenomen.



