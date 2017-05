Rein Munniksma is benoemd als waarnemend burgemeester Slochteren

Rein Munniksma is dinsdag door commissaris van de Koning René Paas benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Slochteren.

Munniksma begint op 1 augustus dit jaar aan zijn nieuwe functie. Geert Jan ten Brink, de huidige burgemeester van Slochteren, begint op die dag als dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's. Met de benoeming wordt 'in de continuïteit van de werkzaamheden van de burgemeester voorzien', zo laat de provincie weten.De benoeming van Munniksma is tot en met 31 december 2017. Een dag later houdt de gemeente Slochteren op te bestaan en gaat deze op in de nieuwe gemeente Midden-Groningen, samen met Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer.Munniksma is op dit moment al waarnemend burgemeester van de gemeente Menterwolde. Ook deze functie zal hij vervullen tot en met het einde van dit jaar.