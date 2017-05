Noord Vandaag: 'Hier krijg je gewoon kippenvel van'

'Het was voor mij een hele emotionele zitting. Helemaal omdat je zelf ook vader bent. Je hebt zelf ook kinderen. En als je dan ziet hoe dit verhaal ontspoort, daar krijg je gewoon kippenvel van', zegt verslaggever Peter Steinfort over de rechtszaak tegen Kasper B. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

De rechters in Assen bogen zich over de geruchtmakende moord op Hilly Rogaar. De moeder van drie kinderen werd eind 2015 dood gevonden in haar woning. Ze zou zijn bedwelmd en gedood door haar ex Kasper B.Steinfort: 'De verdachte kwam onaangedaan, emotieloos en bot over. Het is een man die uitspraken heeft gedaan tegen vrienden in het verleden van: 'Een goede ex is een ex die niet meer ademt. En die heks moet dood.' Ongetwijfeld grappig bedoeld in het verleden, maar die wel in een ander licht komen te staan door de dood van Rogaar.'De sensatie is best heftig, maar duurt kort en na een glas water trek je weer helemaal bij', zegt proefkonijn Sander Foekens nadat hij net een ballonnetje lachgas heeft geïnhaleerd. Hij heeft gemengde gevoelens over de omstreden partydrug die nu in Winschoten aan banden wordt gelegd.Aan tafel vertelt Rob Otten van Verslavingszorg Noord Nederland over de effecten en risico's van lachgas. 'Ik snap dat jongeren nieuwsgierig zijn. Maar als je het in een kroeg kan kopen, wordt het gezien als te normaal.'De fotosessie op de Jan Kuipers basisschool in Grootegast moest geweldige foto's opleveren. Helaas staan de kinderen van groep 1 iets minder mooi op de foto dan verwacht. Zij zitten namelijk onder de waterpokken.Ophef onder bezitters van een speed-pedelec: De elektrische fiets die snelheden kan halen van 45 kilometer per uur. Vanaf 1 juli wordt deze fiets gezien als bromfiets en wordt een helm verplicht.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.