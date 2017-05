Auto te water in Oude Pekela

(Foto: Robin Huisman media)

Dinsdagmiddag is een auto het water in gerold in Oude Pekela.

Het voertuig is van een inrit bij een woning aan de H. Hinderstraat gerold en kwam in het water terecht. Voor zover bekend zat er niemand in het voertuig. Een bergingsbedrijf tilde de wagen op het droge.

Door: RTV Noord Correctie melden