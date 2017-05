Wildlands krijgt achtbaan

Wildlands Adventure Zoo in Emmen krijgt een achtbaan. Volgens directeur Frankwin van Beers is de tijd rijp om het park uit te breiden met een nieuwe attractie. Dat meldt het Dagblad van het Noorden dinsdagavond.

Voor de directeur is de keuze voor een achtbaan in de 'nieuwe dierentuin' geen vreemde. 'Het is belangrijk dat we de bezoeker blijven verrassen, zeker als je ziet hoe de markt zich ontwikkelt met nieuwe activiteiten. Nu kiezen we voor een uitbreiding zonder dieren: een spectaculaire attractie voor het hele gezin', zegt Van Beers tegen de krant. De achtbaan wordt maximaal twintig meter hoog en komt op een terrein van twee hectare groot, tussen parkeerplaats zuid en de savanne. Bij de baan komen twee banen waarop karretjes op hetzelfde moment beginnen, maar op verschillende tijden eindigen. 'Je gaat met elkaar het duel aan, vandaar de naam 'zegt de directeur.Twee groepen beginnen tegelijk, om vervolgens uit elkaar te gaan en weer samen te eindigen. De achtbaan krijgt een capaciteit van 1.100 inzittenden per uur. 'Zodat er geen lange wachtrijen ontstaan', zegt Van Beers.De directeur wilde niet melden hoeveel geld er met de investering is gemoeid.