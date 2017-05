Bijdrage voor scholen die lesrooster aanpassen om spits heen

Middelbare en MBO-scholen in de provincie Groningen kunnen geld krijgen als zij hun lesroosters zo aanpassen, dat leerlingen buiten de ochtendspits reizen.

Groningen Bereikbaar, Arriva en het OV-bureau Groningen Drenthe stellen daarvoor geld beschikbaar. De organisaties willen dat er minder volle bussen en treinen rijden in de ochtendspits, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.De financiële bijdrage aan de school is afhankelijk van het aantal extra leerlingen dat buiten de spits kan reizen, ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Elke school kan een maximum van 25.000 euro krijgen.De scholen kunnen een voorstel indienen om het rooster aan te passen voor een aantal klassen of leerlingen. Daarbij moeten de lessen voor 7:45 uur of na 9:00 uur beginnen.Het voorstel kan nog tot en met het einde van dit jaar ingediend worden bij Groningen Bereikbaar. De roosterwijziging kan dan in het schooljaar 2018-2019 van kracht zijn.