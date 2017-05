Petitie 'Laat Groningen niet zakken' is 200.000 keer ondertekend

De petitie 'Laat Groningen niet zakken' van cabaretier Freek de Jonge, is 200.000 keer ondertekend. In de petitie wordt onder meer opgeroepen voor een 'scheiding tussen gas en staat'.

Het doel van de cabaretier is om ruim 300.000 handtekeningen binnen te slepen. Dat was ook het aantal dat met de petitie tegen het veranderen van het uiterlijk van Zwarte Piet werd opgehaald. De Jonge zei onlangs: 'Dit is wel wat belangrijker.'Tot nu toe schoot het aantal ondertekenaars omhoog als De Jonge een oproep deed op televisie. Zo raakte de website verschillende keren overbelast, nadat de cabaretier de petitie besprak in onder meer De Wereld Draait Door en Pauw.Begin maart riep hij in een advertentie in landelijke kranten op de petitie te ondertekenen. Ook dat leverde duizenden ondertekeningen op.De petitie is nog te ondertekenen tot en met 30 juni via deze website.