Bestuur Landgoed Mensinge is eisen gemeente zat en stapt op

Het bestuur en de directie van Landgoed Mensinge in Roden stoppen ermee. Dat lieten ze dinsdagavond weten aan de vrijwilligers en het personeel van het landgoed.

Het bestuur kan de wens van de gemeenteraad niet uitvoeren. 'Ze willen meer voor minder geld', zegt bestuursvoorzitter Ton Driessen tegen RTV Drenthe . Zo zei de gemeenteraad meer te willen met het museum van het landgoed en zou de Winsinghhof meer een dorpsfunctie moeten krijgen. De stichting krijgt echter niet meer subsidie.'Dat is voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Nee, een stuiver', aldus Driessen. En dus wordt het volgens hem tijd voor een nieuw bestuur. 'Het landgoed heeft dat nodig. Dan moet je ook dapper zijn, hoeveel pijn het ook doet.'De stichting kreeg de afgelopen jaren minder geld van de gemeente door bezuinigingen, maar moest wel dezelfde activiteiten blijven uitvoeren. Het landgoed raakte daardoor in financiële nood, de schuld bedroeg vorig jaar zo'n 15.000 euro.Twee weken geleden gaf de gemeente het bestuur de opdracht om een saneringsplan te maken om de organisatie weer gezond te maken. Dat houdt in dat het landgoed vooral zou moeten draaien op vrijwilligers, met minder personeel.Vrijwilligers en personeel willen vooral graag duidelijkheid. Voor hun gevoel worden ze al anderhalf jaar aan het lijntje gehouden, met veel onzekerheid tot gevolg.Vrijwilliger Arjan van de Leur zegt de beslissing van het bestuur te begrijpen. 'Het belangrijkste is dat vrijwilligers nu niet het hoofd in de schoot gooien. We zijn nu volop bezig met activiteiten voor Pinksteren en ik hoop dat de activiteiten wel doorgaan.'