Deadline nadert: komt PPG nog met een bod op AkzoNobel?

Het is nu of nooit voor PPG. Het Amerikaanse verf- en chemiebedrijf krijgt tot 1 juni de kans een bod te doen op AkzoNobel. En geen dag langer.

Dat bepaalde de Autoriteit Financiële Markten dinsdag. Blijft een bod achterwege, dan rest PPG een half jaar verplichte overnamestilte.PPG deed al drie eerdere pogingen AkzoNobel over te nemen. Telkens werden de Amerikaanse biedingen in de wind geslagen. AkzoNobel en PPG hebben in onze provincie beiden een vestiging in Farmsum.De Amerikanen hadden om extra tijd gevraagd, mede omdat de Ondernemingskamer in Amsterdam pas maandag uitspraak deed in een zaak die investeerder Elliott had aangespannen tegen AkzoNobel.De aandeelhouder wilde via de gang naar de rechter uiteindelijk gesprekken afdwingen tussen PPG en AkzoNobel. Maar de Ondernemingskamer stelde het bedrijf in het gelijk.Als PPG voor 1 juni met een formeel overnamebod komt, dan zet het daarmee een eerste stap richting een vijandig bod op zijn grootste concurrent. Of 'een vriendelijk voorstel richting de aandeelhouders' zoals PPG-topman Michael McGarry het vorige week noemde.