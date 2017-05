Zorgcentrum stelt 'ongebruikte' AED beschikbaar voor iedereen

De AED van zorgcentrum De Prinshoeve in Valthermond is niet langer alleen maar beschikbaar voor intern gebruik. Tot tevredenheid van voorzitter Ruud Boven van de stichting Hartveilig Valthermond.

'Met deze AED van de Prinshoeve zijn er nu twee openbaar en altijd toegankelijk, want er hangt ook eentje in het Brughuus. Verder komt er nog een derde bij zwembad De Zwaoi', zegt Boven tegen RTV Drenthe Boven trok een half jaar geleden aan de bel, toen hij toevallig in de Prinshoeve was en zag dat de defibrilator voor mensen van buitenaf niet toegankelijk was. Na een gesprek volgt nu het eerste succes: de AED hangt nu buiten in een speciale kast. Burgerhulpverleners kunnen bij een calamiteit de kast met een code openen'Ons doel is om er nog drie apparaten bij te krijgen', vertelt Boven. 'We doen daarvoor een beroep op de gemeente, bevolking en bedrijfsleven. Het zou mooi zijn als we de hartveiligheid op peil krijgen.'De AED van het zorgcentrum werd ooit aangeschaft om bij een hartstilstand hulp te kunnen bieden aan het eigen personeel of aan cliënten. 'Maar eigenlijk heeft hij twee jaar in de kast gelegen, hij is gelukkig nooit gebruikt', vertelt manager René Hengstman van De Prinshoeve.Hij zegt dat het 'geen onwil' was dat de AED in het zorgcentrum alleen voor intern gebruik was. 'Het kwam er gewoon niet van. Maar wat ook een rol speelt is de prijs van zo'n kast en een AED. Het is best duur en je wilt natuurlijk niet dat vandalen of dieven hun slag slaan.'