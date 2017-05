'Special Olympics stelt ruiters voor een onbegrijpelijke opgave'

'Wij willen blije gezichten op 17 juni. Wij kiezen voor een feestelijke wedstrijddag, waarop ruiters met een verstandelijke beperking schitteren alsof ze de wereldkampioenschappen rijden.'

'Dit lijken meer proeven voor ruiters met een lichamelijke in plaats van een verstandelijke beperking. Maar de Paralympics zijn wezenlijk anders. Dat is topsport.' Petra Datema, eigenaresse Martini Manege

Dat zegt Petra Datema van de Martini Manege in Thesinge. Ze kan het nog niet geloven. In mei 2016 is de manege benaderd door De Brug, die de Special Olympics organiseert. Dit zijn de olympische spelen voor mensen met een verstandelijke beperking. Datema: 'Wij geven ruim dertig jaar paardrijles aan mensen met een verstandelijke beperking. In 2000 hebben wij de Special Olympics European Games hier gehad, dus dit past precies in ons straatje.'Maar het liep anders. De ruiters die meedoen aan de bijzondere spelen, moeten voorgeschreven proeven rijden. 'Maar deze proeven zetten ruiters met een verstandelijke beperking voor een voor hun niet te begrijpen opdracht', vertelt Datema. 'De Brug/Special Olympic Nederland is van mening dat het geen probleem is als ruiters een onvoldoende scoren op een proef die ze door hun beperking niet goed kunnen doen. Die onvoldoende zou een stimulans zijn om de volgende keer voor een voldoende te gaan. Dat er tranen vloeien is niet erg. Dat hoort bij sport.'Datema vervolgt: 'Maar als mensen met een verstandelijke beperking na twintig jaar oefenen niet kunnen onthouden wat links of rechts is, dan is dat een volgende keer niet anders. Dat knopje doet het dan dus niet. Als je hen met een vier beoordeelt, weten ze al snel niet meer op welke opdracht ze die vier gehad hebben. Wat ze wel onthouden is dat ze een vier gekregen hebben. Wat ze ook heel goed weten is dat een vier niet goed is. Dat gevoel veroorzaakt tranen en boosheid.'Het team van de Martini Manege stelde daarom een nieuwe beoordelingsmethode voor. 'Eentje die opbouwend en stimulerend is. Naast de ruiters zetten we zo onze uitgenodigde juryleden ook niet voor een onmogelijke opgave. Een jurylid met gevoel voor mensen wordt er niet blij van als hij iemand die zijn allerbest doet, moet beoordelen met een onvoldoende. Zo gaan we samen op weg naar het maximaal haalbare. Maar De Brug/Special Olympic Groningen houdt voet bij stuk. Dat betekent dat de spelen over ruim twee weken niet bij ons worden gehouden.'Woordvoerder Mariska Zwartsenburg van De Brug bevestigt: 'Het klopt dat het onderdeel paardrijden niet meer plaatsvindt in de Martini Manege. Het is stukgelopen op een gebrek aan gezamenlijke visie. Wij zijn gebonden aan bepaalde richtlijnen. Het is jammer van alle tijd en energie die beide partijen erin hebben gestoken. We zijn nu in gesprek met manege Lippiza in Veendam.'De Martini Manege gaat niet bij de pakken neerzitten. Datema: 'Wij hebben tot in detail uitgewerkt hoe je ruiters met een verstandelijke beperking naar onze mening beter kunt beoordelen. Tijdens onze Special Open Thesinge op 17 juni willen wij iedereen blij maken. Wij hopen dat een delegatie van Special Olympic Nederland komt kijken. Het mag dan ver weg zijn, maar als er op die manier nog een stap gezet zou kunnen worden, is dat heel fijn.'