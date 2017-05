De A28 is weer vrij van rommel (update)

(Foto: Marcel Klip/112groningen)

De A28 tussen Eelde en Haren is weer vrij. De Verkeersinformatiedienst waarschuwde automobilisten woensdagochtend extra goed op te letten vanwege 'voorwerpen op de weg'.

De verkeershinder was de nasleep van een ongeluk in de vroege ochtend. Vlak na achten was de rommel opgeruimd.

Door: RTV Noord Correctie melden