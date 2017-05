Zwarthoed zegt 'nee' tegen de FC

Theo Zwarthoed heeft een 2-jarig contract van FC Groningen naast zich neergelegd.

'FC Groningen wordt een heel lastig verhaal', zegt de doelman tegen De Stentor.'Ik kom uit Volendam en een verhuizing naar Groningen betekent onder meer dat mijn vrouw haar baan moet opzeggen', verklaart Zwarthoed zijn keuze tegenover de krant.Volgens de Volendammer was de aanbieding van de FC 'zeker niet slecht'. Maar alles op een rijtje zettend concludeert hij dat een overstap naar Groningen 'niet loont'. 'Dat is balen, want ik keek er wel naar uit.'De huidige keeper van Go Ahead Eagles heeft een aflopend contract en is de beoogde tweede keeper achter Sergio Padt.