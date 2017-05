Stadskanaal wil betere begeleiding bij (v)echtscheidingen

(Foto: Flickr/ Junninhofletr)

Als ouders gaan scheiden, zijn kinderen vaak de dupe. De gemeente Stadskanaal wil daarom echtscheidingen in betere banen leiden en vechtscheidingen voorkomen.

Wethouder Johan Hamster: 'Er is veel aanbod van hulp beschikbaar, zowel voor de ouders als de kinderen, maar mensen maken daar weinig gebruik van. Wij willen daarom echtparen die gaan scheiden, wijzen op alle mogelijkheden.'



Jeugdzorg

De gemeenten zijn sinds enige tijd verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 'Het is onze taak om te zorgen dat onze kinderen goed op kunnen groeien. Met de jeugdzorg hebben wij daar een belangrijke taak in gekregen', vindt Hamster. 'Bij een scheiding komen kinderen vaak in de knel. Hulpverleners kunnen kinderen laten zien dat zij niet de enige zijn in zo'n situatie en ze kunnen voorkomen dat ze zichzelf de schuld geven.'



Scholen

De gemeente Stadskanaal vindt dat de hulpverlenende organisaties ook beter moeten samenwerken. 'Wij gaan op onze beurt ouders beter informeren en ook de scholen. Juffen en meesters zijn vaak de eersten die zien dat kinderen niet goed in hun vel zitten. Zij moeten weten waar ze dan terecht kunnen.'



Hamster noemt het project geslaagd als er minder kinderen in zijn gemeente in de knel komen.

