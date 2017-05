'Waarom wil een buschauffeur een rolstoeler niet meenemen?'

(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

De organisatie Zorgbelang Groningen gaat vanuit het perspectief van de buschauffeur onderzoeken hoe het is om reizigers met een rolstoel te vervoeren.

Op deze manier hoopt de belangenorganisatie voor mensen die zorg nodig hebben, uit te vinden wat beter kan. Het gebeurt nog te vaak dat rolstoelers niet met de bus mee kunnen. Het streven is dat 98 procent van de bussen toegankelijk is voor rolstoelen, maar in de praktijk ligt dat rond de 90 procent.



Geldkistje

Volgens Susanna Lemstra van Zorgbelang Groningen ligt het niet altijd aan de onwil van de buschauffeur als een rolstoeler niet mee kan. 'Chauffeurs moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Ze mogen hun plek niet af, omdat ze het geldkistje niet onbeheerd achter mogen laten en ze rijden op tijd. We willen daarom eerst meer begrip voor elkaar kweken en dan komen we misschien wel tot mooie oplossingen.'



Vooraf aankondigen

Het doel is dat iedereen die in een rolstoel zit, uiteindelijk makkelijk met de bus kan. Lemstra: 'Het is ook belangrijk dat andere passagiers meehelpen. Dat lost een aantal problemen van de chauffeur al op. En het is niet leuk, maar misschien moeten rolstoelers van tevoren wel aangeven dat ze met een bus mee willen. Dan kan de chauffeur daar rekening mee houden.'

Door: RTV Noord