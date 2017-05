Peerd van Ome Loeks krijgt een flinke poetsbeurt

(Foto: RTV Noord/Iris Verhoeven)

Een lekkere schuurbeurt en een frisse coating. Daar houdt het Peerd van Ome Loeks wel van. Het trouwe beestje op het stationsplein in Groningen krijgt woensdag een onderhoudsbeurt.

De verzorgers

Het onderhoud wordt al jaren gedaan door de mannen van de NKB Onderhoudsgroep. 'Sjors doet het al zeker dertig jaar en hij is eigenlijk met pensioen', vertelt Dolf van Dijk van dat bedrijf. 'We hebben hem van stal gehaald om een oogje te houden op onze Fries, Jan. Die geven we natuurlijk niet de vrijheid om zomaar wat met dat paard uit te vreten', knipoogt Van Dijk.



Het Peerd van Ome Loeks is wat zwart uitgeslagen, dus de mannen gaan hem weer blinkend wit maken. En het beeld vertoont wat scheurtjes. Die worden gerepareerd.



In de kont kijken

Het beeld van kwartsbeton is in 1959 gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Jan de Baat. Het was de bedoeling van de gemeente Groningen het beeld op de Vismarkt te plaatsen, maar dat stuitte op bezwaren van markthandelaren en kermisexploitanten. Het kunstwerk zou te veel ruimte innemen, waardoor zij inkomsten zouden mislopen. Het Peerd van Ome Loeks werd uiteindelijk voor het station neergezet. De NS wilde wel dat het paard met zijn hoofd naar het station toe zou staan, zodat reizigers bij aankomst het paard niet in de kont zouden kijken.



De opknapbeurt van het Peerd van Ome Loeks duurt een paar dagen.

Door: RTV Noord Correctie melden