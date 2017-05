Liveblog: advocaat Liejanne H. aan het woord in moordzaak Hilly Rogaar

In de rechtbank in Assen staat vandaag voor de tweede dag op rij Kasper B. terecht. Hij wordt verdacht van de moord op zijn ex-vrouw Hilly Rogaar uit Veendam.

B. bedwelmde Hilly met een giftige stof en een kussen op haar hoofd terwijl ze sliep. Dat gebeurde in bijzijn van beide dochtertjes van het stel.Inlezen in de zaak? Lees onze artikelen van gisteren:: Het OM eist 19 jaar cel voor Kasper B. en 24 maanden cel (waarvan 6 voorwaardelijk) voor zijn toenmalige minnares Liejanne H. In de middag komt in het liveblog de verdediging van de verdachten aan bod.Volg het liveblog vanuit de rechtbank in Assen hier: