Liveblog: ex-man ondervraagd over moord op Hilly Rogaar, dag 2

In de rechtbank in Assen staat vandaag voor de tweede dag op rij Kasper B. terecht. Hij wordt verdacht van de moord op zijn toenmalige vrouw Hilly Rogaar uit Veendam.

De rechter wil vooral meer weten over de rol van het 9-jarige dochtertje bij de moord(poging). B. bedwelmde Hilly met een giftige stof en een kussen op haar hoofd terwijl ze sliep. B.'s versie van het verhaal is dat het oudste dochtertje op het geluid af kwam en eventjes in de deuropening toekeek op dat moment.De rechter is daar niet zo zeker van. Het kussen waarmee Hilly werd bedekt, bevat dna-sporen van de 9-jarige dochter. Ook zocht Kasper B. indertijd op internet naar straffen voor minderjarigen.