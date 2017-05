Liveblog: verdachten staan terecht voor de moord op Jesse van Wieren

De rechtbank in Groningen buigt zich vandaag over de moordzaak van Jesse van Wieren. Van Wieren verdween na nieuwjaarsnacht 2016 en werd enkele dagen later gevonden in de tuin van Rhowan P. en Desiree G. in Kloosterburen.





Uit het forensich rapport blijkt dat Van Wieren is gestompt, geslagen met een ijzeren staaf is bewerkt, gestoken is met een mes en dat geprobeerd is om hem te wurgen. Daarna hebben de verdachten hem mogelijk levend begraven.Lees hier het uitgebreide verhaal over de moord op Van Wieren terug. Volg de rechtszaak vanuit Groningen hieronder in onze liveblog.

Door: Laura Smit Correctie melden