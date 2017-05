Powerfield wil groot zonnepark met bessenkwekerij bij Harpel

(Foto: Douwe de Haan/RTV Noord)

Zonnepanelenontwikkelaar Powerfield wil aan de Vloeiveldweg bij het Vlagtwedder buurtschap Harpel een zonnepark van ongeveer 100 hectare bouwen, met daarbij een bessenkwekerij van 20 hectare.

De gemeente Vlagtwedde heeft vanwege de urgentie van de aanvraag van Powerfield

besloten het vaststellen van het zonneparkenbeleid naar voren te schuiven.



Omwonenden worden via een brief geïnformeerd en worden uitgenodigd voor een

inloopavond in het dorpshuis voor verdere informatie. Zo bestaat er bijvoorbeeld

de mogelijkheid om te participeren in het park.

