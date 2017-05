Leek krijgt hospice met ruimte voor drie patiënten

Het idee voor een hospice in Leek werd ruim drie jaar geleden geopperd, maar donderdag is dan eindelijk de officiele opening van de voorziening. Een hospice is een plek voor mensen die terminaal ziek zijn en nog maar enkele maanden te leven hebben.

Afstand

Volgens Marijke Pots, voorzitter van het hospice Westerkwartier Noordenveld, is de voorziening in Leek hard nodig.



'Er zijn drie hospices in de regio. Een in Groningen, een in Drachten en een in Assen. Als je kijkt naar het Westerkwartier en Noordenveld, is dit een blinde vlek. Mensen uit Leek willen niet naar Drachten of Groningen, zij willen in hun laatste maanden dicht bij huis zijn.'



Naam morgen bekend

De naam van het hospice is nog niet bekend. Donderdag komen burgemeester Berend Hoekstra van Leek en Klaas Smit, burgemeester van Noordenveld, de officiele naam bekendmaken.



In het hospice is ruimte voor drie terminale patiënten.

Door: RTV Noord