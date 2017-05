'Recht pad' en bierbrouwerij van Waddenfonds-subsidie

Het Waddenfonds heeft twee Groningse projecten uitgekozen waar een deel van drie miljoen euro subsidie naar toe gaat. Het fonds investeert in een wandelpad op de dijk bij Hornhuizen en een 'museum' bij Bad Nieuweschans.

Kunstenaar John Körmeling legt op de dijk langs de Waddenzee bij Hornhuizen een wandelpad van zes kilometer lang en één meter breed aan, dat helemaal recht loopt en niet de bolling van de aarde volgt. Dit kunstproject met de titelwordt de enige weg ter wereld die recht loopt. Dit project ontvangt een bijdrage van427.000 euro.Of het doorgaat, hangt af van boeren die hun schapen daar hebben grazen. 'We zijn met ze in gesprek, het moet uiteraard niet ten koste van van de schapen', zegt Körmeling.Rond Bad Nieuweschans komt een 'levend en open museum', dat het verhaal van de graanrepubliek in Oldambt moet vertellen. Ook wordt de productieketen uit de graanrepubliek weergegeven. Dat gebeurt op de locatie van de Oude Remise.Er komen onder andere een bierbrouwerij en proeflokaal, een vlokken- en mueslimakerij en wandelroutes. Het project kan op 458.500 euro rekenen.Wanneer de projecten af zijn, is nog niet bekend.